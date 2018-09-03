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Землю предложили перенести на орбиту Марса
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Британские ученые предложили перенести Землю на орбиту Марса 

Мир24 1 час назад
Фото: NASA
Солнечная активность все чаще провоцирует на Земле серьезные катаклизмы. В связи с этим ученые из Суссекского университета предложили перенести нашу планету подальше от светила, например, на орбиту Марса. Правда, для начала Красную планету надо взорвать, пишет Science Daily.
Для Земли перенос повлечет колоссальные изменения: в первую очередь, в гравитации, скорость движения и времени полного оборота вокруг Солнца. В ходе подобной перестановки большинство живых существ определенно погибнет. Однако ученые оставляют шанс на выживание для наиболее приспособленных.
По их мнению, если все останется по-прежнему, будет намного хуже и для людей, и для животных, и для прочих земных организмов. Более того, последствия могут быть катастрофическими: медленное расширение Солнца приведет к повышению температуры на поверхности Земли и океаны испарятся, считают ученые.
Впрочем, как и всегда, существует альтернатива — вместо перемещения можно осуществить переезд. Иными словами, колонизировать Марс, приспособив его под нужды человека.
Кстати, как ранее предположил британский астронавт Тим Пик, люди смогут высадиться на Марсе уже через 20 лет. Однако колонизаторы должны быть стойкими к радиации. Врожденную биологическую защиту для них может создать модификация генов. А пока людей на Красной планете нет, информацию о ней собирают шесть марсоходов, половина из которых принадлежит США.
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