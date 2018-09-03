Определена предельная для человека гравитация

Ученые определили, что человек не сможет эффективно передвигаться при силе тяжести, которая будет в четыре раза превышать земную. Этот вывод они сделали благодаря модели повышенной гравитации, в которой человек может находиться, например, на экзопланете. Результаты изложены на сервере препринтов arXiv.org.

Астрономы считают планету обитаемой, опираясь в основном на свойства ее атмосферы и расстояние, на котором она находится от ближайшей звезды. Однако если речь идет о гипотетической колонизации человеком, то на первый план выходят другие факторы. В частности, возможные неблагоприятные параметры атмосферы можно преодолеть при помощи скафандров, но управлять гравитацией человечество еще не научилось. В новой работе ученые из Загребского университета (Хорватия) отстаивает точку зрения, что в первую очередь именно сила тяжести должна приниматься во внимание при рассмотрении возможности выживания человека.

Авторы рассматривают, насколько хорошо тело тренированного атлета сможет переносить постоянное действие увеличенной гравитации. Сперва физики оценили максимальное напряжение, котороые возникает в костях при беге. Оказалось, что скелет человека начнет ломаться под тяжестью тела при гравитации, которая в десять раз будет превышать земную. Также ученые определили граничные условия, после которых даже очень развитая мускулатура не позволит человеку встать. Они соответствовали пяти земным гравитациям. Отдельно ученые оценили, сколько энергии человек тратил бы на передвижение с учетом возможностей сильнейших людей. Оказалось, что гравитация в 4,6 раз больше земной не позволит ходить даже таким людям.

Самостоятельной проблемой в таких условиях будет то, что кровь будет приливать к ногам, и на сердце будет накладываться дополнительная нагрузка из-за того, что ему придется поднимать кровь в верхнюю часть тела. Проанализировав возможности тела с этой точки зрения, ученые установили самое строгое ограничение — гравитация не должна превышать четырех земных. В заключении авторы пишут, что эти обстоятельства уменьшают количество планет, потенциально подходящих для колонизации, так как гравитация — единственный фактор внешней среды, который человек никак не может преодолеть.