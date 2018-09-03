Новая технология NASA доставит людей на Марс

Система Advanced Electric Propulsion System (AEPS) — по сути, двигатель на эффекте Холла. Он производит тягу, используя электрические и магнитные поля, ионизирующие ксенон и выбрасывающие ионы. Новая система безопаснее, чище и намного эффективнее химических ракетных двигателей, но у нее есть свои недостатки: ее тяга и ускорение слабее, чем у традиционных двигателей.

«Оставаясь на передовой технологии ракетных двигателей, мы нацелились на исполнение важной роли не только при возвращении на Луну, но и при любых будущих инициативах по отправке людей на Марс. AEPS — авангард для следующего поколения исследований глубокого космоса», — заявила Эйлин Дрейк, генеральный директор и президент Aeroject Rockedyne.

Эту технологию уже использовали, чтобы помочь движению спутников вокруг нашей планеты. Однако новая разработка мощнее современных электрических двигательных установок. Сейчас Aerojet Rocketdyne работает над разработкой 13-киловаттного двигателя на эффекте Холла.

Система сможет эффективно конвертировать мощность и производить минимальные объемы отработанного тепла после испытаний в Исследовательском центре Гленна NASA в Кливленде, штат Огайо. Команде предстоит завершить дизайн двигателя и получить разрешение на изготовление после успешного прохождения этапа проверки и критического обзора внешнего облика.

13-киловаттный двигатель на эффекте Холла в Исследовательском центре Гленна NASA в Кливленде / © Aeroject Rockedyne

Исследование глубокого космоса постепенно становится реальной возможностью. Двигатели AEPS будут задействованы на окололунной станции Gateway. Также эксперты рассчитывают, что они помогут расширить область исследований, доставив людей по крайней мере на Луну и Марс.

В будущем планируется разработать и использовать 50-киловаттные солнечные электродвигатели для исследований глубокого космоса. Самый мощный современный двигатель на эффекте Холла, функционирующий на орбите, имеет мощность в 4,5 кВт.