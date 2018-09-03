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Останки динозавров заполнили эволюционный пробел
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Останки динозавров заполнили эволюционный пробел длиной в 70 миллионов лет 

Индикатор + ещё 2 3 сентября 2018
Фото: Индикатор
Находка окаменелостей двух видов динозавров из подсемейства альваресзавроидов заполнила пробел в эволюционной истории их передних конечностей, которые предназначались для добычи насекомых. Ранее палеонтологи не находили останков этих динозавров возрастом от 160 до 90 миллионов лет, поэтому они не могли делать выводов о том, как эти конечности развивались. Результаты работы изложены в журнале Current Biology.
Альваресзавроиды произошли от одной из эволюционных линий ящеротазовых динозавров, предков современных птиц. Палеонтологи предполагают, что альваресзавроиды питались насекомыми, поэтому у них были короткие передние конечности с удлиненным пальцем, который был нужен животным для поиска добычи. Палеонтологи не знали, как эти конечности развились, так как до определенного момента не могли найти промежуточные виды между самым ранним известным представителем семейства альваресзавридов, куда входят альваресзавроиды, — Haplocheirus sollers, жившим около 160 миллионов лет назад, — и более поздними, которые существовали в меловом периоде (около 90 миллионов лет назад).
В новой работе китайские ученые описывают окаменелости переходных видов альваресзавроидов — Xiyunykus и Bannykus, живших 131—113 миллионов лет назад. «Значимость Xiyunykus и Bannykus в том, что они попадают в пробел и проливают свет на эволюцию альваресзавроидов, — говорит соавтор работы Корвин Салливан из Университета Альберты (Канада). — Эти виды позволяют нам лучше понять, как это подсемейство динозавров развивалось на ранних этапах, и позволяют лучше понять, как выглядели ранние альваресзавроиды».
Передние конечности новых видов адаптированы для копания, у более поздних видов они станут гораздо больше. Некоторые особенности строения черепа найденных динозавров также напоминают поздних насекомоядных альваресзавроидов. Однако задние конечности по сравнению с предками изменились заметно меньше. Авторы отмечают, что, несмотря на важность открытия и ценность полученной информации, для того, чтобы полностью понять, как проходила эволюция этой группы динозавров, нужны будут дополнительные находки.
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