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Анонсированы испытания российского «Царь-двигателя»
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Анонсированы испытания российского ракетного «Царь-двигателя» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
В НПО «Энергомаш» сообщили, что запланированы огневые испытания РД-171МВ, или, как его прозвал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, «Царь-двигателя» для ракеты-носителя «Союз-5».
Испытания пройдут в конце 2020 — начале 2021 года, пишет ТАСС.
Главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин сказал в понедельник на научной конференции, что первый пилотируемый полет ракеты «Союз-5» вместе с космическим кораблем и экипажем планируется на 2023 год.
При этом первый запуск ракеты-носителя пройдет в 2021 году, передает РИА «Новости».
РД-171МВ получил название «Царь-двигатель» благодаря главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. В июле он сообщал, что специально для «Союза-5» двигатель РД-171МВ будет модернизирован, а его макет представлен в 2018 году.
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