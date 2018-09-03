Ещё
В разработках Маска нашли советские технологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В разработках Маска нашли советские технологии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Разработки основателя SpaceX Илона Маска в области многоразовых ракет основаны на технологиях советского периода, заявил главный конструктор России по средствам выведения, заместитель гендиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев.
«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали», — заявил он, добавив, что реализованное Маском было много десятков лет назад «рассмотрено и предложено» учеными и конструкторами из СССР, передает РИА «Новости».
Медведев является одним из идеологов и главных конструкторов ракет семейства «Ангара».
Газета ВЗГЛЯД писала о соперничестве SpaceX с советскими ракетами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт рассказал о деградации производственной культуры в космической отрасли Анонсированы испытания российского ракетного «Царь-двигателя» Названо препятствие для поставок российских ракетных двигателей в Китай
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко141
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление360
Появились детали нападения на российского журналиста82
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах83
Реакция Европы на убийство Захарченко и другие события дня8
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ЕС впервые отреагировал на убийство Захарченко
В мире
01:01
Появились детали нападения на российского журналиста
Происшествия Криминал
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение