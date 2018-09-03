Ещё
Мухи ориентируются по солнцу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ призналась в работе в Донбассе
ФСБ призналась в работе в Донбассе

Плодовые мухи оказались способны на ориентирование по солнцу 

Популярная механика 43 минуты назад
Фото: Популярная механика
Как известно, обыкновенные дрозофилы могут обитать и в пустыне — в среде, где такие ресурсы, как пища и вода, присутствуют в довольно ограниченных количествах. Чтобы выжить, мухи, естественно, должны быть выносливыми; кроме того, в пустыне может вообще не быть каких-либо отчетливых ориентиров — и следовательно, легко сбиться с пути и блуждать по кругу: таким образом, дрозофилы должны быть способны как-то ориентироваться, чтобы лететь в определенном направлении. К слову, как было установлено, за одну ночь в пустыне данные мухи могут преодолевать до 14,5 километра в поисках воды и пищи.
Исследователи из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) решили выяснить, каким образом плодовые мухи осуществляют навигацию в пустыне. В рамках эксперимента ученые поместили мух в специальный симулятор в виртуальной реальности, где насекомые были закреплены на месте, однако их крылья свободно двигались. Специалисты включали искусственную «звезду» — в виде светодиода — и отслеживали поведение мух.
Как оказалось, плодовые мушки «отправлялись в путь», держа свет «звезды» в качестве статической точки в поле зрения и двигаясь под определенным углом от нее. Когда же свет отключали, мухи, по всей видимости, теряли свою способность корректировать направление движения. Когда же затем светодиод снова включали, мушки в целом возвращались к прежнему курсу (причем многие из них вспоминали прошлое направление даже более чем через два часа после первого полета).
Помимо прочего, исследователи определили в мозге плодовых мух ряд клеток (E-PG нейронов), которые, вероятно, связаны с таким навигационным поведением. Так, когда ученые «отключали» данные клетки, мухи теряли свою способность к навигации по солнцу: вместо этого насекомые демонстрировали более простое поведение — двигались напрямую к источнику света.
Исследование было опубликовано в журнале Current Biology, кратко о результатах работы сообщается в пресс-релизе на сайте Калифорнийского технологического института.
Популярная механика: последние новости
Уникальные снимки северного сияния на Сатурне: "Хаббл" и Cassini работают в паре Самолет МС-21 совершил первый ночной полет Сверхсекретный беспилотник Apple попал в аварию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе отреагировали на убийство Захарченко147
Застреливший полицейского объяснил свой поступок111
Киев готовит наступление в Донбассе128
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы186
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма143
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:55
Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение