Мухи ориентируются по солнцу

Плодовые мухи оказались способны на ориентирование по солнцу

Как известно, обыкновенные дрозофилы могут обитать и в пустыне — в среде, где такие ресурсы, как пища и вода, присутствуют в довольно ограниченных количествах. Чтобы выжить, мухи, естественно, должны быть выносливыми; кроме того, в пустыне может вообще не быть каких-либо отчетливых ориентиров — и следовательно, легко сбиться с пути и блуждать по кругу: таким образом, дрозофилы должны быть способны как-то ориентироваться, чтобы лететь в определенном направлении. К слову, как было установлено, за одну ночь в пустыне данные мухи могут преодолевать до 14,5 километра в поисках воды и пищи.

Исследователи из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) решили выяснить, каким образом плодовые мухи осуществляют навигацию в пустыне. В рамках эксперимента ученые поместили мух в специальный симулятор в виртуальной реальности, где насекомые были закреплены на месте, однако их крылья свободно двигались. Специалисты включали искусственную «звезду» — в виде светодиода — и отслеживали поведение мух.

Как оказалось, плодовые мушки «отправлялись в путь», держа свет «звезды» в качестве статической точки в поле зрения и двигаясь под определенным углом от нее. Когда же свет отключали, мухи, по всей видимости, теряли свою способность корректировать направление движения. Когда же затем светодиод снова включали, мушки в целом возвращались к прежнему курсу (причем многие из них вспоминали прошлое направление даже более чем через два часа после первого полета).

Помимо прочего, исследователи определили в мозге плодовых мух ряд клеток (E-PG нейронов), которые, вероятно, связаны с таким навигационным поведением. Так, когда ученые «отключали» данные клетки, мухи теряли свою способность к навигации по солнцу: вместо этого насекомые демонстрировали более простое поведение — двигались напрямую к источнику света.

Исследование было опубликовано в журнале Current Biology, кратко о результатах работы сообщается в пресс-релизе на сайте Калифорнийского технологического института.