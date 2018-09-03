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На Дону ученые разработали инновационный кирпич
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На Дону ученые разработали инновационный кирпич 

Российская Газета 3 сентября 2018
Фото: Пресс-служба ДГТУ
Ученые Донского государственного технического университета разработали инновационный кирпич, который обладает сверхпрочностью и шумозащитными характеристиками. В отличии от аналогов он не подвержен ветровой эрозии, а также не боится пыли, сажи и воды. Срок службы инновационного кирпича составляет от 50 до 100 лет.
— Мы выявили новый вид сырья, на основе которого можно производить экологически чистый, очень прочный и долговечный кирпич на территории России из местной и доступной сырьевой базы, — сообщила автор разработки Марина Орлова.
Работы по поиску сырья длились пять лет и за это время ученые исследовали глину из 25 месторождений. В итоге для изготовления кирпича подошла наноармированная аргиллитоподобная глина, которая распространена в Ростовской области и на Северном Кавказе. Другим ингредиентом сверхсвойств является специальная минеральная добавка. Ее рецепт пока не раскрывается.
По мнению изобретателей, расчетная себестоимость нового кирпича примерно в 3-4 раза ниже, чем у зарубежных аналогов. Инновационный кирпич можно будет использовать как при постройке зданий, так и при облицовке фасадов, а также в особо агрессивных средах.
Кроме кирпича с помощью новой технологии можно будет изготавливать тонкую черепицу, фасадные плиты, керамогранит, бронекерамику и наноструктурированную керамику.
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