В Выборгском замке нашли настольную игру X века

В Выборгском замке при раскопках нашли уникальную настольную игру X века в виде кирпича

В Выборгском замке археологи при раскопках нашли средневековый кирпич, представляющий собой игровое поле для настольной логической игры. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба замка. Находку обнаружили при исследованиях фундамента Дома наместника (или Комендантского дома) — памятника федерального значения, расположенного у входа в замок.

ИИМК РАН

По словам специалистов Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), подобная игра не имеет современных аналогов. Находка может оказаться самым поздним образцом такого игрового поля в Европе. Примечательно и то, что игра сделана не из привычного для подобных вещей дерева, а из кирпича.

Руководитель выборгской экспедиции ИИМК РАН Александра Смирнова рассказала, что скорее всего средневековый кирпич представляет собой старинную игру «Мельница», известную еще с IX—X века.

Она была популярна у жителей Средней Азии. В северные земли игра могла попасть по торговым путям, через Балтийский регион далее в Европу — игра была предметом торговли, имела распространение в Новгороде, Пскове, Старой Ладоге. Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета, обычно в нее играли на досках.