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Названы цены iPhone XS и iPhone 9
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СМИ назвали цены iPhone XS и iPhone 9 

РИА Новости + ещё 23 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость новых iPhone линейки XS будет начинаться от 799 евро. Об этом пишет издание Macerkorf со ссылкой на источники в Apple.
Презентация новых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone 9 состоится 12 сентября. Однако уже сейчас аналитики, опираясь на данные собеседников в корпорации, могут представить диапазон цен этих смартфонов.
Так, минимальная цена младшей модели iPhone (iPhone 9, точное имя пока неизвестно) составит 799 евро, iPhone XS — 909 евро, iPhone XS Plus — 1149 евро. Издание поясняет, что такова стоимость базовых моделей с объемом памяти в 64 ГБ.
Доплата за смартфон с 256 ГБ памяти составит 170 евро. Ожидается, что Apple также презентует модель на 512 ГБ, однако сумма доплаты за нее пока не уточняется.
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