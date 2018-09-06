Названы цены iPhone XS и iPhone 9

СМИ назвали цены iPhone XS и iPhone 9

Стоимость новых iPhone линейки XS будет начинаться от 799 евро. Об этом пишет издание Macerkorf со ссылкой на источники в Apple

Презентация новых iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone 9 состоится 12 сентября. Однако уже сейчас аналитики, опираясь на данные собеседников в корпорации, могут представить диапазон цен этих смартфонов.

Так, минимальная цена младшей модели iPhone (iPhone 9, точное имя пока неизвестно) составит 799 евро, iPhone XS — 909 евро, iPhone XS Plus — 1149 евро. Издание поясняет, что такова стоимость базовых моделей с объемом памяти в 64 ГБ.

Доплата за смартфон с 256 ГБ памяти составит 170 евро. Ожидается, что Apple также презентует модель на 512 ГБ, однако сумма доплаты за нее пока не уточняется.