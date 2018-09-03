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Названа причина утечки воздуха на МКС
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Названа причина утечки воздуха на МКС 

Рамблер 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Причиной разгерметизации одного из модулей Международной космической станции (МКС) стало отверстие, появившееся в результате производственного брака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, дыра в корпусе бытового отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» появилась еще на Земле. Ответственного за халатность сотрудника РКК «Энергия» уже установили.
Другой источник рассказал РИА Новости, что этот человек, скорее всего, заделал отверстие специальным клеем, когда заметил брак. Из-за этого во время проверки «Союза» на герметичность, которая проводилась перед взлетом, никаких проблем обнаружено не было.
В последующие два месяца на орбите клей подсох, и отверстие снова открылось.
О незначительной утечке воздуха на МКС и падении давления стало известно 30 августа. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке «Союза», затем космонавты закрыли ее с помощью специального герметика. СМИ писали, что космонавты обнаружили два отверстия размером по два миллиметра каждое.
Первоначально сообщалось, что отверстие могло появиться в результате попадания микрометеорита. Для расследования инцидента создали специальную комиссию
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