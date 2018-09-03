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«ОНИ сказали мне сделать это». В аргентинской пустыне построена посадочная площадка для инопланетных кораблей 

Реальный мир космоса 3 сентября 2018
Фото: Реальный мир космоса
В аргентинской пустыне была построена посадочная площадка для инопланетных цивилизаций, человеком, который утверждает, что инопланетяне приказали ему создать строение.
Странное сооружение, было построено швейцарцем по имени Вернер Джайсли.
Посадочная площадка представляет собой собрание белых и коричневых скал, размещенных в форме напоминающей звезду, которую уфологи связывают с внеземной деятельностью.
Джайсли построил памятник в аргентинской пустыне недалеко от небольшого города Качи в провинции Сальта.
Джайсли решил построить площадку, по его утверждению, когда получил «телепатическое сообщение» от инопланетной цивилизации, в котором они сообщили, что им нужно место для приземления, когда они прибудут на нашу планету.
Он заяваил аргентинской газете El Tribuno: «Я был в Фуэрте-Альто с моим соседом Луисом. Это была полночь 24 ноября 2008 года.
»Это ночь НЛО», — сказал я Луису.
В этот момент два светящихся объекта поднялись на 200 метров над рекой Калчаки.
«Они были сплошными, круглыми и похожими на полированный металл. Я не знаю почему, но мысленно попросил их подлететь ближе. И они это сделали!»
«Они остановились на 100 метров выше наших голов и направили на нас луч света. Самое забавное, что это не повлияло на наше зрение. Что-то началось в моем мозгу: это был приказ. Они попросили меня телепатически построить посадочную площадку».
После того, как, получив сообщение в 2008 году, Джайсли немедленно приступил к работе над созданием посадочной площадки в виде звезды, которая насчитывает 36 лучей и достигает 48 метров в диаметре.
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