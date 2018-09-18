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Samsung ликвидирует линейку бюджетных смартфонов
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Samsung ликвидирует линейку бюджетных смартфонов, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 123 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания Samsung намерена отказаться от линейки бюджетных смартфонов Galaxy J, сообщает портал ET News.
Сейчас в перечне продукции компании присутствуют дешевые Galaxy J/On, модели средней ценовой категории Galaxy A и флагманы Galaxy S/Note. По данным издания, производитель планирует запустить новую линейку Galaxy M, что потребует реорганизации системы продаж.
Предполагается, что серия Galaxy M будет представлена в сегменте бюджетных смартфонов вместо Galaxy J. При этом не исключено, что телефоны новой линейки будут стоить еще дешевле. В России цены на модели серии J начинаются от 5 990 рублей.
Также сообщается, что в нижнюю ценовую группу может перейти часть моделей серии Galaxy A.
Издание отмечает, что компания пересматривает модельный ряд и ценовую политику из-за высокой конкуренции на азиатских рынках.
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