Samsung ликвидирует линейку бюджетных смартфонов, пишут СМИ

Компания Samsung намерена отказаться от линейки бюджетных смартфонов Galaxy J, сообщает портал ET News.

Сейчас в перечне продукции компании присутствуют дешевые Galaxy J/On, модели средней ценовой категории Galaxy A и флагманы Galaxy S/Note. По данным издания, производитель планирует запустить новую линейку Galaxy M, что потребует реорганизации системы продаж.

Предполагается, что серия Galaxy M будет представлена в сегменте бюджетных смартфонов вместо Galaxy J. При этом не исключено, что телефоны новой линейки будут стоить еще дешевле. В России цены на модели серии J начинаются от 5 990 рублей.

Также сообщается, что в нижнюю ценовую группу может перейти часть моделей серии Galaxy A.

Издание отмечает, что компания пересматривает модельный ряд и ценовую политику из-за высокой конкуренции на азиатских рынках.