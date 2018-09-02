Facebook в России: когда ждать блокировку

Россия тестирует новую технологию для эффективной блокировки Telegram и других попавших под запрет ресурсов, заявляют СМИ. На фоне усиления активности Роскомнадзора его угрозы в адрес Facebook заставляют задуматься, не ждет ли компанию та же участь, что и детище Павла Дурова «Газета.Ru» рассказывает, будет ли россиянам закрыт доступ в Facebook.

Facebook осталось четыре месяца

18 апреля 2018 года в интервью изданию «Известия» глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что до конца 2018 года будет проведена проверка Facebook на предмет выполнения следующих пунктов — локализация баз данных российских граждан на территории России и удаление запрещенной информации.

«Они уже значительно опаздывают по срокам… Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — заявил Жаров.

В Роскомнадзоре выразили надежду на то, что Facebook «заинтересован в работе в России и в итоге полноценно войдет в правовое поле страны». Тем не менее Жаров отметил, что его ведомство не устраивает, как соцсеть локализует личные данные россиян, а также неторопливость, с которой социальная сеть удаляет посты с экстремистской информацией.

На фоне сообщения о тестировании Роскомнадзором, ФСБ Минкомсвязи новой системы блокировки опасения о каких-то активных действиях в отношении Facebook кажутся вполне реальными.

В соответствии с поправками к 153-ФЗ [закону о персональных данных — «Газета.Ru»] компании и организации, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны хранить и обрабатывать персональные данные граждан Российской Федерации на территории страны. Нарушение этого положения позволяет любому российскому пользователю Facebook обратиться в суд с заявлением о признании факта нарушения, компенсации вреда, причиненного нарушением, и с требованием о прекращении нарушения.

После вступления в силу решения суда с ним можно обратиться в «Роскомнадзор», который внесет Facebook в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направит ему уведомление о необходимости устранить нарушение. Если Facebook это требование не исполнит, то операторы связи начнут его блокировать.

«Блокировка возможна только на основании решения суда и только после уведомления Facebook. При этом Роскомнадзор сам не имеет полномочий пойти в суд, им придется найти пользователя Facebооk, который обратится в суд», — сообщил «Газете.Ru» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Он добавил, что если речь идет о заявлении гражданина в суд, то бремя доказывания обстоятельств, на которые он ссылается, согласно гражданско-процессуальному кодексу РФ, лежит на самом заявителе или на «Роскомнадзоре», если ведомство будет проводить проверку.

Сама процедура блокировки Facebook выглядит, на первый взгляд, выглядит довольно просто. Нюансы заключаются в механизме контроля за выполнением требований закона о персональных данных.

Оставили в покое

На сегодняшний день ни одного дела в суде о нарушении социальной сетью Facebook 153-ФЗ нет. Более того, в самом Роскомнадзоре «Газете.Ru» сообщили, что надзорные мероприятия в отношении Facebook в 2018 году вообще не проводились. Таким образом, интереса к Facebook, несмотря на грозные заявления Александра Жарова, ведомство пока не проявило.

«В РКН утверждают, что большинство иностранных компаний выполняют требования по хранению данных россиян на территории России. Проверить эти утверждения, как и многочисленные высказывания Александра Жарова относительно Facebook, к сожалению, не представляется возможным. Вместе с тем, мне также не очень понятно, каков бы мог быть механизм проверки в «удаленном» режиме компании, которая, по сути, не имеет представительства в Российской Федерации», — говорит «Газете.Ru» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

Главной причиной, по которой к компании Facebook вряд ли будут применены какие-либо санкции за нарушении 153-ФЗ, является практическое отсутствие у государства инструментов и возможностей для проверки выполнения требований этого закона.

Соответственно, примеров его правоприменения в той части, которая касается локализации хранения и обработки персональных данных, практически нет.

В этой связи можно вспомнить только компанию LinkedIn, которая даже не стала оспаривать судебное решение и просто заявила, что она не в состоянии выполнить требования Роскомнадзора, по сути добровольно отказавшись от российского рынка.

«Роскомнадзор обычно запрашивает у владельца веб-сервиса договор с хостинг-провайдером, а тот, разумеется, предоставляет «договор» с российским хостером. На этом все заканчивается. Никаких выездных мероприятий в серверные с проверкой бэкапов не проводится. Ведомство не имеет возможности проверять десятки тысяч компаний на предмет выполнения всех требований 153-ФЗ, что свидетельствует о низком качестве поправок, в спешке внесенных в закон в последние три года», — утверждает ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода Саркис Дарбинян.

Согласен с юристом и исполнительный директор НКО „Общество Защиты Интернета“ Михаил Климарев.

»Сейчас выполнение требований закона о персональных данных, особенно последних поправок, не контролирует вообще никто», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

В контексте сверхжесткой модерации и правил политкорректности Facebook требования по удалению незаконного контента вряд ли несут для нее опасность блокировки, а неработающий механизм контроля за соблюдением закона о персональных данных сделают блокировку соцсети в России демонстративно политическим решением, для которого пока нет реальных оснований, полагает он.

Саркис Дарбинян согласен, что решение о блокировке Facebооk в силу глобальности этой компании (2,13 млрд пользователей по всему миру) может быть исключительно политическим, и, если оно по каким-то причинам будет принято, то не Роскомнадзором. Юрист также уверен, что реальную опасность для Facebook может представлять только невыполнение требований о выдаче данных пользователей представителям российских силовых структур.