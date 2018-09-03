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В РАН захотели изучить спутники Юпитера и Сатурна
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В РАН назвали изучение спутников Юпитера и Сатурна задачей 2020-2030-х годов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: NASA
Исследование спутников Юпитера и Сатурна должно стать задачей для ученых на следующее десятилетие. Такое мнение высказал в понедельник замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"Задача следующего десятилетия — изучение спутников Юпитера и Сатурна. Такие проекты уже рассматриваются. Там очень холодные миры, там лежит лед порядка десятка километров толщиной", — сказал Петрукович, выступая на конференции "Творческое наследие школы В. П. Глушко и перспективы освоения космоса", посвященной 110-летию со дня рождения советского конструктора ракетных двигателей Валентина Глушко.
По словам замдиректора ИКИ, подо льдом на спутниках Юпитера есть вода и ученым известно о существовании там горячих источников. Он отметил, что есть возможность найти примитивные образцы жизни на этих спутниках.
Помимо этого, необходимо осуществить возврат образцов со спутников, но "это пока находится за пределами возможностей нашего развития".
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