Россия закрыла космос для американцев

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С апреля Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС 

Lenta.ru + ещё 22 48 минут назад
Контрактные обязательства России перед США по доставке западных астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года, передает РИА Новости заявление вице-премьера Юрия Борисова
«Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов», — сказал чиновник на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики в РКК «Энергия».
Также Борисов отметил, что создание новой ракеты «Союз-5», которая впервые должна полететь в 2022 году, вернет России статус ведущей космической державы. «Предстоит решить уникальную технически сложную задачу, но ее выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира», — сказал вице-премьер.
Ранее на пристыкованном к МКС российском пилотируемом корабле «Союз» произошла утечка воздуха.
С 2011 года российские «Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей Dragon 2 и Starliner.
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