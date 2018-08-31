МС-21-300 впервые сел ночью

Российский перспективный пассажирский самолет МС-21−300 впервые выполнил посадку в темное время суток.
Как сообщается в пресс-релизе на сайте корпорации «Иркут», опытный самолет МС-21-300, который проходит летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института им. М. М. Громова, совершил первый полет в темное время суток. Отмечается, что во время тестового полета была проверена работа оборудования навигации и посадки и внешнего светотехнического оборудования. Указывается, что для испытания систем аппарат совершил ряд проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. «Полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально», — говорится в пресс-релизе.
Иркут МС-21 — это ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разрабатываемый корпорацией «Иркут» совместно с ОКБ имени А. С. Яковлева. Первый полет аппарат совершил в мае 2017 года. Длина МС-21-300 составляет 42,3 метра, размах его крыла — 35,9 м, ширина фюзеляжа — 4,06 м; в типовой двухклассной компоновке он вмещает 163 кресла; максимальная дальность полета (в двухклассной компоновке) аппарата составляет шесть тысяч метров. Ожидается, что самолет будет запущен в серийное производство в 2019 году.