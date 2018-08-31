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Спецкомиссия озвучила причины аварии на МКС
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Специальная комиссия озвучила причины аварии на МКС 

ТК «Звезда» + ещё 90 19 часов назад
Фото: NASA
В состав комиссии вошли специалисты ГК «Роскосмос», РКК «Энергия» и ЦНИИмаш.
Происхождением микротрещины в корпусе космического корабля «Союз МС-09» занимается специально созданная комиссия. Эксперты рассматривают все возможные версии ЧП на орбите, сообщает РИА Новости.
«Это может быть микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. На околоземной орбите скорость полета составляет восемь километров в секунду, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Сейчас российские космонавты отправляют на Землю фото— и видеоматериалы снятые на борту МКС. При испытаниях на герметичность корабля и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с выявлено не было.
О нештатной ситуации на борту станции стало известно 30 августа. Космонавты доложили о ЧП космического масштаба и попытались исправить его прямо на орбите. На трещину наложили специальный шов с использованием медицинской марли и герметика. Это помогло остановить утечку кислорода, однако до полного исправления ситуации еще далеко.
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