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New Horizons впервые заснял астероид в поясе Койпера
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Зонд New Horizons впервые детектировал новую цель в поясе Койпера 

Популярная механика + ещё 12 29 августа 2018
Фото: Популярная механика
Автоматическая межпланетная станция New Horizons направляется к новой цели в поясе Койпера — астероиду Ultima Thule, и теперь, как сообщило NASA, зонд впервые детектировал объект. Ожидается, что станция совершит пролет вблизи астероида в начале следующего года.
Автоматическая межпланетная станция New Horizons, запущенная в 2006 году, уже изучила Плутон, крупнейшую карликовую планету Солнечной системы, и теперь направляется к другому объекту в поясе Койпера — к астероиду Ultima Thule, находящемуся примерно в 6,5 миллиарда километров от Солнца.
Теперь же, как указывается в сообщении NASA, зонд впервые детектировал новую цель — при помощи инструмента Long Range Reconnaissance Imager (LORRI). На первых снимках, по словам специалистов NASA, разглядеть такие тусклые объекты, как Ultima Thule, очень непросто — из-за большого числа ярких звезд на заднем плане. Впрочем, отмечается, что в дальнейшем, по мере того как аппарат будет приближаться к астероиду, последний будет становиться ярче и заметнее.
Ожидается, что New Horizons совершит пролет вблизи Ultima Thule 1 января 2019 года; данный астероид станет самым дальним объектом, посещенным земным аппаратом.
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