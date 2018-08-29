«Алису» встроили в детские смарт-часы

Голосовой помощник «Алиса» появился в детских смарт-часах

Компания Elari совместно с "Яндексом" представила первые в мире детские часы-телефон Elari KidPhone 3G с поддержкой голосового помощника "Алиса", видеозвонков и GPS-трекинга. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Яндекса".

"Алиса" уже готова отвечать на каверзные детские вопросы, любит просто поболтать с ребенком, умеет решать математические задачи, играть в города, слова, "Зоологию", "Угадай песню" и другие игры, загадывать загадки, шутить, рассказывать сказки и многое другое", — рассказали в пресс-службе. Команда "Яндекса" научила "Алису" лучше понимать детскую речь и доводить до сведения детей только подходящий им контент.

Часы полностью контролируются со смартфонов родителей через приложение Elari SafeFamily, поддерживают голосовые и видеовызовы, а их местоположение и историю перемещений можно увидеть благодаря GPS/WiFi/LBS-трекингу. Ребенок может позвонить разрешенным родителями контактам, а также устроить с ними видеочат, в том числе с друзьями, у которых есть такие же смарт-часы. На время занятий или тихого часа родители могут дистанционно переводить часы в режим "На занятиях", а в случае экстренной ситуации ребенок может воспользоваться кнопкой SOS, оповещая всех "подписанных" на него взрослых.

В ближайшие месяцы голосовой помощник будет приобретать новые навыки, расширяющие возможности по образованию и развитию детей.

Новинка будет представлена на международной выставке IFA 2018 в Берлине, которая пройдет в период с 31 августа по 5 сентября. Заказать Elari KidPhone 3G можно с 29 августа, а с 3 сентября — часы вместе со специальным тарифом, включающим месяц связи в подарок.