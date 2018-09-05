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Как появилась дырка в «Союзе»
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Источник рассказал, как появилась дырка в «Союзе» 

ТК «Звезда» + ещё 67 Только что
Напомним, в ночь на 30 августа на МКС сработал сигнал утечки воздуха.
Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» предполагает, что пробоина в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» могла появиться в цехе общей сборки кораблей в цехе сборки кораблей в подмосковном Королеве.
«Комиссия, которая продолжает изучать причины произошедшего, склоняется к мнению, что отверстие было сделано в бытовом отсеке корабля "Союз" еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе», — сообщил агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Один из собеседников издание указал на невозможность сверления на Байконуре, поскольку работы такого рода требуют специальной документации, которая согласовывается с головной фирмой.
Напомним, на МКС сработал сигнал утечки воздуха в ночь на четверг 30 августа. Экипаж обнаружил в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» трещину в три сантиметра, которая была заделана клеем. Утечку воздуха оперативно устранили, поставив заплатку.
На обшивке корабля специалисты нашли повреждения сверлом. В ракетно-космической отрасли предположили, что дырка могла быть проделана в ходе испытаний на космодроме Байконур. В РКК «Энергия» заявили, что все космические корабли «Союз» и «Прогресс» на Байконуре и в Королеве будут проверяться.
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