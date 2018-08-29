Астрономы определили возраст астероида Итокава

Астрономы определили возраст астероида Итокава, который обнаружили в 1998 году. В своем исследовании специалисты провели изотопный анализ собранных в 2005 году с поверхности небесного тела пылинок.

Оказалось, что возраст астероида около 4,7 миллиарда лет Напомним, что астероид Итокава обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, пересекая орбиты Земли и Марса. Длина астероида — примерно полкилометра, диаметр в самой широкой части — 300 метров.

Среди главных особенностей астероида ученые отмечают его необычную форму: Итокава как будто разделен на две части — «голову» и «тело». Астероид назвали в честь основателя национальной космической программы профессора Хидэо Итакавы.

Спустя 7 лет после открытия ученые приступили к изучению астероида. В 2005 году на астероид не очень удачно вы садился японский зонд «Хаябуса», целью которого был сбор образцов грунта. В первый раз у аппарата это не получилось, поэтому астрономы были вынуждены провести вторую посадку.

После возвращения капсулы на Землю ученые обнаружили, что аппарат принес не грунт, а всего лишь пылинки с поверхности астероида. Но это не помешало астрономам определить возраст космического объекта.

Изотопный анализ показал, что возраст астероида около 4,7 миллиарда лет. Также удалось выяснить, что приблизительно полтора миллиарда лет назад пылинки были метаморфизованы в результате сильного удара.

Очень вероятно, что Итокава — это часть более крупного астероида, который развалился на куски вследствие столкновения с каким-то «собратом», — заключили астрономы.