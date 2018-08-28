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Доказано: отпуск продлевает жизнь
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Доказано: отпуск продлевает жизнь 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Длительные отпуска продлевают жизнь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы ученых из Университета Хельсинки.
Люди, берущие длительные отпуска, в среднем живут дольше и реже страдают от болезней сердца и сосудов, чем те, кто предпочитает короткие отпуска или работает вообще без отпусков.
«Отпуск — хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца, что особенно заметно у мужчин», — заявил один из авторов исследования Тимо Страндберг.
После полувековых наблюдений ученые установили, что даже если человек придерживается здорового образа жизни и защищает свой организм от высокого давления и «вредного» холестерина с помощью медикаментов, ему необходим полноценный отдых от работы.
К примеру, мужчины, отдыхавшие три недели в году или меньше, умирали на 37% чаще, чем те, кто проводил целый месяц в отпуске.
«Наши наблюдения показывают, что мужчины, проводившие мало времени в отпуске, меньше спали и дольше работали, чем остальные участники эксперимента. Высокий уровень стресса, который они испытывали, фактически обнулял всю пользу от здорового образа жизни», — сказал Страндберг.
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