Доказано: отпуск продлевает жизнь

Длительные отпуска продлевают жизнь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы ученых из Университета Хельсинки

Люди, берущие длительные отпуска, в среднем живут дольше и реже страдают от болезней сердца и сосудов, чем те, кто предпочитает короткие отпуска или работает вообще без отпусков.

«Отпуск — хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца, что особенно заметно у мужчин», — заявил один из авторов исследования Тимо Страндберг.

После полувековых наблюдений ученые установили, что даже если человек придерживается здорового образа жизни и защищает свой организм от высокого давления и «вредного» холестерина с помощью медикаментов, ему необходим полноценный отдых от работы.

К примеру, мужчины, отдыхавшие три недели в году или меньше, умирали на 37% чаще, чем те, кто проводил целый месяц в отпуске.