В России создали беспилотник-рыбу

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Нижегородские ученые создали биоморфный подводный беспилотник 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: ННГУ
Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского представили на форуме "Армия-2018" биоморфное подводное беспилотное судно БПС "Тунец-1".
Как сообщается на сайте вуза, оно может использоваться для обследования дна, в том числе при поиске полезных ископаемых. По словам заместителя проректора по научной работе ННГУ Августа Ли, главное отличие "Тунца" — его биоморфная конструкция. Судно похоже на обычную рыбу, копирует ее движение, благодаря чему не происходит лишнего возмущения окружающей среды, а сам робот становится малозаметным.
Кроме того, "Тунец" планируется оснащать средствами гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в "стаи" под управлением из единого командного центра.
Ученые намерены создать биоморфный масштабируемый корпус для использования на больших глубинах.
— В планах — разработка нового типа двигателей, основанных на "умных" материалах, например, пьезоэлектрических, ферромагнитных жидкостях, которые могут трансформировать структуру при внешнем воздействии. Это позволит существенно снизить гидроакустические шумы и, предположительно, увеличить автономность работы, — пояснил Август Ли.
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