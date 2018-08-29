В России создали беспилотник-рыбу

Нижегородские ученые создали биоморфный подводный беспилотник

Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского представили на форуме "Армия-2018" биоморфное подводное беспилотное судно БПС "Тунец-1".

Как сообщается на сайте вуза, оно может использоваться для обследования дна, в том числе при поиске полезных ископаемых. По словам заместителя проректора по научной работе ННГУ Августа Ли, главное отличие "Тунца" — его биоморфная конструкция. Судно похоже на обычную рыбу, копирует ее движение, благодаря чему не происходит лишнего возмущения окружающей среды, а сам робот становится малозаметным.

Кроме того, "Тунец" планируется оснащать средствами гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в "стаи" под управлением из единого командного центра.

Ученые намерены создать биоморфный масштабируемый корпус для использования на больших глубинах.