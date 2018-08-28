Открыт новый вид нейронов

Биологи из Сегедского университета ( Венгрия ) и Института Аллена ( США ) обнаружили в коре головного мозга человека новый тип интернейронов, которые похожи на розу, потерявшую свои лепестки. Ученые назвали их клетками шиповника (rosehip cells). Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Исследователи изучали кору больших полушарий двух мужчин, перед смертью пожертвовавших тело науке. Воспользовавшись секвенированием РНК, они определили новый тип интернейронов, в работе которых участвует гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. Необычная особенность новых нейронов заключается в их форме. Аксоны клеток шиповника закручиваются наподобие осыпавшейся розы, но это не единственная аномалия.

Ученые заметили, что открытые интернейроны связываются преимущественно только с одним типом клеток — пирамидальными нейронами. Пирамидальные нейроны — возбудительные клетки в мозге млекопитающих, которые в подавляющем количестве находятся в кортикальных структурах.

Один из лидеров исследования Габор Тамас (Gábor Tamás) объяснил, какую роль во взаимодействии играют клетки нового типа:

«Если думать о подавляющих нейронах как о тормозах в автомобиле, то нейроны шиповника будут такими тормозами, которые останавливают машину только в определенном месте, например, у продуктового магазина. Проще говоря, этот определенный тип клеток способен тормозить там, где остальные не могут».

При этом Габор Тамас отметил, что такие нейроны обнаружили пока только у человека; их отличает определенная «генная подпись». У грызунов подобных структур не встречали. По словам биологов, еще рано говорить о том, характерны ли они исключительно для человека; эти нейроны могут оказаться и у приматов. В будущем ученые планируют изучить кору мозга людей, страдавших психоневрологическими заболеваниями. Такое исследование помогло бы понять, насколько достоверно моделирование этих расстройств на примере мышей.