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Открыт новый вид нейронов
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Открыт новый вид нейронов 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Биологи из Сегедского университета (Венгрия) и Института Аллена (США) обнаружили в коре головного мозга человека новый тип интернейронов, которые похожи на розу, потерявшую свои лепестки. Ученые назвали их клетками шиповника (rosehip cells). Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.
Исследователи изучали кору больших полушарий двух мужчин, перед смертью пожертвовавших тело науке. Воспользовавшись секвенированием РНК, они определили новый тип интернейронов, в работе которых участвует гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. Необычная особенность новых нейронов заключается в их форме. Аксоны клеток шиповника закручиваются наподобие осыпавшейся розы, но это не единственная аномалия.
Ученые заметили, что открытые интернейроны связываются преимущественно только с одним типом клеток — пирамидальными нейронами. Пирамидальные нейроны — возбудительные клетки в мозге млекопитающих, которые в подавляющем количестве находятся в кортикальных структурах.
Один из лидеров исследования Габор Тамас (Gábor Tamás) объяснил, какую роль во взаимодействии играют клетки нового типа:
«Если думать о подавляющих нейронах как о тормозах в автомобиле, то нейроны шиповника будут такими тормозами, которые останавливают машину только в определенном месте, например, у продуктового магазина. Проще говоря, этот определенный тип клеток способен тормозить там, где остальные не могут».
При этом Габор Тамас отметил, что такие нейроны обнаружили пока только у человека; их отличает определенная «генная подпись». У грызунов подобных структур не встречали. По словам биологов, еще рано говорить о том, характерны ли они исключительно для человека; эти нейроны могут оказаться и у приматов. В будущем ученые планируют изучить кору мозга людей, страдавших психоневрологическими заболеваниями. Такое исследование помогло бы понять, насколько достоверно моделирование этих расстройств на примере мышей.
На прошлой неделе исследователи из Нагойского университета (Япония) узнали, что липиды, сигнализирующие о фагоцитозе, также инициируют заживление поврежденных аксонов.
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