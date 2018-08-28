Ещё
В Крыму сделали уникальную находку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму нашли остатки большого древнего поселения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Остатки большого древнего поселения нашли на юго-востоке Крыма в районе Коктебеля, сообщил секретарь Русского географического общества в Крыму, президент российского Союза спелеологов Геннадий Самохин.
Древнее поселение обнаружили местные жители в Бухте Тихая, которая находится между Коктебелем и Феодосией.
"Инициативная группа крымчан из Щебетовки, из Коктебеля подняла вопрос, что на побережье Тихой бухты находится очень большое поселение, скорее всего, античное, как минимум средневековое, с мощными фундаментами стен. Больше метра фундаменты. Находясь там, все это увидели. Никто это не раскапывает", — сказал Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, стоит провести мероприятия по выявлению археологического памятника и его раскопки.
"Это была бы большая замечательная изюминка для Коктебеля в части своего археологического памятника", — подчеркнул Самохин.
Последние новости
Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов NBC показал танец мужчин после новости о смерти Маккейна Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару70
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
02:22
Опубликовано видео с отдыха Путина
Политика
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:38
Ракета летела в Россию случайно
Оружие Армия
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение