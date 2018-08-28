Дорожный шум ускоряет старость

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Ученые: птицы стареют быстрее из-за дорожного шума 

Газета.Ru 28 августа 2018
Фото: Michael Holmes
Птицы быстрее стареют из-за шума машин, выяснили немецкие специалисты из Института орнитологии им. Макса Планка в сотрудничестве с американскими коллегами. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Zoology.
Объектом исследования стали зебровые амадины — маленькие птицы, заселяющие равнины. Их средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 5-10 лет. Исследователи оценили воздействие шума на 263 птицы в возрасте 21 и 120 дней в разных условиях — родители части из них подвергались воздействию шума, части — не подвергались, часть птиц сама подвергалась воздействию шума, а остальные выступали в качестве контрольной группы. Для изучения эффекта использовались записи шума дорог, сделанные в городе.
Индикатором старения выступали теломеры, концевые участки хромосом, укорачивающиеся по мере старения организма. Оказалось, что у птенцов, чьи родители подвергались воздействию дорожного шума, теломеры при рождении были короче. У тех птиц, которые сами подвергались воздействию шума, теломеры укорачивались быстрее, чем у находившихся в тишине.
"Наше исследование показывает, что шум города независимо от других аспектов, таких, как световое или химическое загрязнение, способствует старению птиц. Это первый шаг на пути выявления причинно следственных связей, которые могут объяснить различия в продолжительности жизни между птицами, живущими в городе и в сельской местности".
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