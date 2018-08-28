Дорожный шум ускоряет старость

Ученые: птицы стареют быстрее из-за дорожного шума

Птицы быстрее стареют из-за шума машин, выяснили немецкие специалисты из Института орнитологии им. Макса Планка в сотрудничестве с американскими коллегами. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Zoology.

Объектом исследования стали зебровые амадины — маленькие птицы, заселяющие равнины. Их средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 5-10 лет. Исследователи оценили воздействие шума на 263 птицы в возрасте 21 и 120 дней в разных условиях — родители части из них подвергались воздействию шума, части — не подвергались, часть птиц сама подвергалась воздействию шума, а остальные выступали в качестве контрольной группы. Для изучения эффекта использовались записи шума дорог, сделанные в городе.

Индикатором старения выступали теломеры, концевые участки хромосом, укорачивающиеся по мере старения организма. Оказалось, что у птенцов, чьи родители подвергались воздействию дорожного шума, теломеры при рождении были короче. У тех птиц, которые сами подвергались воздействию шума, теломеры укорачивались быстрее, чем у находившихся в тишине.