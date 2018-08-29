Ученые назвали причины гибели арктической экспедиции

Исследователи из Университета Макуон ( Канада ) опровергли самую распространенную версию гибели членов экспедиции Франклина. Об этом сообщает PLOS.

Согласно популярной гипотезе, члены экспедиции по освоению Арктики, проходившей под руководством сэра Джона Франклина в 1845 году, погибли в результате отравления свинцом.

Анализы костной ткани, волос и мягких тканей, взятых с трупов участников экспедиции, выявили множество причин, которые могли привести к смерти людей: это и отравление свинцом, и голод, и цинга, а также ботулизм, туберкулез и Болезнь Аддисона (хроническая недостаточность коры надпочечников на фоне туберкулеза).

PLOS отмечает, что отравление свинцом всегда называли основной причиной гибели людей. По разным версиям, они могли медленно травить себя консервами из жестяных банок или отравиться из-за недостатков корабельной системы фильтрации воды. В останках некоторых людей выявили необычайно высокие уровни содержания свинца, но вопросы о его источнике так и остались без точного ответа.

Ученые из Университета Макуон предположили, что если гипотеза об отравлении свинцом верна, в останках тех членов экспедиции, кто прожил дольше, должно оказаться больше свинца. Кроме того, в костной ткани мореплавателей, которая сформировалась незадолго до смерти, концентрация свинца должна быть выше, чем в более старых костях.

Если свинец был главным фактором, то кости путешественников должны содержать более высокий уровень вещества, чем останки их современников — британских моряков, которые вели похожий образ жизни.

Для анализа костей ученые использовали метод рентгеновской флуоресцентной визуализации, которая позволяет создавать 3D-изображения. В итоге ни одно из предположений о свинце в костях членов экспедиции не было подтверждено.

Соавтор исследования Тамара Варни подчеркнула, что причиной гибели путешественников стал комплекс факторов.

«Они были ограничены в еде и голодали. Любые проблемы со здоровьем у людей, оказавшихся в такой экспедиции, со временем проявились бы и усилились», — отметила она.

Британскую экспедицию на двух судах, в состав которой входили 129 человек, включая самого Франклина, начали считать пропавшей в 1847 году. Первые следы экспедиции — могилы трех ее членов — были найдены на канадском острове Бичи.