Instagram столкнулся со сбоями

Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США и Европы. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно сводке, сбой произошел в понедельник. Неполадки наблюдаются у пользователей из таких городов, как Нью-Йорк Сан-Франциско , Париж, Барселона, Лондон, Берлин. Отчеты о сбое в работе соцсети зафиксированы и в России

Отмечается, что 59% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 16% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт.