Ещё
Instagram столкнулся со сбоями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram 

ТАСС 1 час назад
Фото: Instagram
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США и Европы. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно сводке, сбой произошел в понедельник. Неполадки наблюдаются у пользователей из таких городов, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Париж, Барселона, Лондон, Берлин. Отчеты о сбое в работе соцсети зафиксированы и в России.
Отмечается, что 59% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 16% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт.
ТАСС: последние новости
Турция и Россия договорились объединить усилия в космической сфере В Швейцарии умер создатель первых в мире наручных кварцевых часов Nokia получила от ЕИБ €500 млн на развитие технологии 5G
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве148
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару66
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение