Ещё
РФ вдвое увеличит объемы научных результатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия должна удвоить объемы научных результатов, заявил Котюков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия в ближайшие шесть лет должна вдвое увеличить объемы научных результатов, что потребует более 30 тысяч исследователей, появятся 900 новых лабораторий, сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки. Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует за шесть лет выделить порядка 546 миллиардов рублей на нацпроект по науке.
"Для того чтобы амбициозные цели национального проекта были достижимы, нам необходимо в ближайшие шесть лет объем научных результатов нарастить примерно в два раза. Для решения такой масштабной задачи нам нужно по всей стране более 30 тысяч новых исследователей, которые будут создавать новый результат", — сказал Котюков на пленарном заседании форума "Технопром-2018".
Он отметил, что новосибирский Академгородок создавался как центр коллективного пользования и скопления уникальных научных и образовательных компетенций для того, чтобы быть донором интеллектуального капитала для всей страны. По его словам, сегодня такую же задачу получил новый проект с рабочим названием "Академгородок 2.0".
"В рамках национального проекта сегодня предусматривается ряд очень важных направлений, которые должны способствовать развитию интеллектуального потенциала… С одной стороны, речь идет об обновлении не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций, о развитии установок класса "мегасайнс", — сказал министр.
Котюков отметил, что в рамках разрабатываемого нацпроекта "Наука" предусматривается порядка 900 новых лабораторий, большинство из которых должны состоять и управляться молодыми исследователями. "Очень важно в рамках национального проекта наращивание объемов кооперационных связей между различными организациями независимо от принадлежности и географического расположения", — заключил он.
Последние новости
Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту" "Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве152
Москва в опасности: в столицу пришла жара288
Во Флориде произошла «массовая стрельба»237
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару60
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар148
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
01:09
Германия вознамерилась трезво посмотреть на США
США В мире
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение