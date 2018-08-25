Лень оказалась двигателем эволюции

Чем ниже у организма скорость обмена веществ, тем меньше у него шансов на выживание. К такому выводу пришли американские биологи, изучив, как быстро происходил обмен веществ у сотен видов моллюсков за последние пять миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Чем организм активнее, тем больше они сжигает энергии и тем больше пищи ему необходимо. Все это определяется скоростью метаболизма (обмена веществ), то есть тем, как быстро организм преобразует еду в энергию. Ученые из Канзасского и Оксфордского университетов обнаружили, что скорость обмена веществ влияет и на успешность организма с точки зрения эволюции. У более «ленивых» животных, то есть тех, у которых обмен веществ более медленный, шансов на выживание больше. А вымирают с большей вероятностью те, у которых скорость метаболизма была выше.

По словам авторов исследования, фразу «выживает сильнейший» (или «выживает наиболее приспособленный», если переводить афоризм одного из основоположников эволюционизма Герберта Спенсера более точно), вероятно, следует заменить на «выживает самый ленивый». При этом скорость обмена веществ исследователи не считают главным двигателем выживания, а лишь одним из факторов, повышающих его вероятность.

Открытие стало результатом анализа большой базы данных о моллюсках, которые жили на Земле за последние пять миллионов лет. Авторы выбрали именно этих животных, так как информации о них очень много. Ученые обнаружили, что у вымерших видов моллюсков скорость метаболизма была выше, чем их выживших сородичей. При этом многие более «ленивые» виды моллюсков сохранились до наших дней. По словам исследователей, их открытие поможет более точно предсказывать, какие животные окажутся под угрозой вымирания.