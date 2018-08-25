Россия восстановила систему контроля космоса

Россия восстановила систему контроля ближнего космоса

Институт прикладной математики имени Келдыша РАН создал распределенную по земному шару сеть телескопов для контроля космического пространства взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, переставшей функционировать с распадом СССР, говорится в материалах института, имеющихся в распоряжении РИА Новости

"Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба Таджикистан), Абастумани (Грузия), Ужгород (Украина), Кастельгранде (Швейцария). Изучены новые места и организованы еще восемь пунктов наблюдений — на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике. Перекрыта вся геостационарная орбита", — говорится в документе.

В нем отмечается, что из-за распада СССР большая часть обсерваторий, в том числе почти вся научная сеть для наблюдений космических объектов на геостационарной орбите для нужд Центра контроля космического пространства, осталась за рубежом и практически прекратила наблюдения.

Возвращенные в работу и новые телескопы, находящиеся в ведении института Келдыша, получают данные о запусках спутников, их разрушении на орбите или входе в атмосферу, следят за потенциально опасными сближениями космических аппаратов, отслеживают и уточняют модели распространения космического мусора.

Эта система взаимодействует с системами контроля космического пространства Роскосмоса РАН , отдельных организаций и научных институтов.

Согласно материалам, обработка данных проводится на базе суперкомпьютера с производительностью 100 терафлопс (100 триллионов операций в секунду) в институте Келдыша. На начало 2018 года в компьютере имелись данные о 2438 объектах на геостационарной орбите (высота 36 тысяч километров над Землей, здесь располагаются спутники связи), 2925 объектах на высокоэллиптической орбите (в основном используется для спутников связи) и 361 объекте на средневысокой околокруговой орбите (около 20 тысяч километров, на такой орбите вращаются спутники навигационных систем ГЛОНАСС и GPS).

По данным НАСА, на околоземной орбите находятся около 19 тысяч искусственных объектов, видимых с Земли.

В каталоге российской Системы контроля космического пространства числятся 13 тысяч искусственных объектов: 7 тысяч размером более 20 сантиметров на низкой околоземной орбите (от 160 до 2 тысяч километров) и 6 тысяч размером 20-40 сантиметров на высокой (от 2 тысяч до 50 тысяч километров) околоземной орбите.

В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.

В феврале 2009 года на орбите произошло первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника "Космос-2251" и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33. Они развалились почти на 2 тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.