Ещё
Ученые вычислили внешность идеального любовника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые вычислили внешность идеального любовника 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что лучшие любовники — это мужчины с симметричными чертами лица, пишет The Sun.
Симметрия лица и тела говорит о здоровых генах. Такие мужчины пользуются большим успехом у женщин даже при недостатке сексуального опыта.
Ученые также назвали хорошими любовниками обладателей густых бровей. По их мнению, густые брови придают уверенности в себе и сексуальности. А кроме того, поступки таких людей более рациональны.
В Йоркском университете тем временем выяснили, что мужчины с загорелым лицом склонны доминировать в постели, а «бледнолицые» отличаются замкнутостью и неприступностью.
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семейную пару нашли повешенной над колодцем23
Ад в Крыму, покаяние Порошенко и другие события дня10
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева223
В центре Москвы началась стрельба51
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова52
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение