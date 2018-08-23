Ученые вычислили внешность идеального любовника

Ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что лучшие любовники — это мужчины с симметричными чертами лица, пишет The Sun.

Симметрия лица и тела говорит о здоровых генах. Такие мужчины пользуются большим успехом у женщин даже при недостатке сексуального опыта.

Ученые также назвали хорошими любовниками обладателей густых бровей. По их мнению, густые брови придают уверенности в себе и сексуальности. А кроме того, поступки таких людей более рациональны.

В Йоркском университете тем временем выяснили, что мужчины с загорелым лицом склонны доминировать в постели, а «бледнолицые» отличаются замкнутостью и неприступностью.