Ещё
Обнаружены новые признаки глобальной катастрофы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружены новые признаки глобальной катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @elmltp
Климатологи впервые зарегистрировали исчезновение многолетнего льда к северу от Гренландии. По словам ученых, это может поставить под угрозу выживание арктических тюленей и белых медведей. Об этом сообщает издание Science Alert.
Данные, полученные спутниками, показывают, что лед, покрывавший часть Арктики в течение долгого времени, стал хрупким и более мобильным. В начале августа он был отнесен ветром от северного побережья Гренландии, открыв поверхность моря, которая раньше была им покрыта.
Такая мобильность обусловлена изменением толщины ледового покрова, и на данный момент почти весь лед в Арктике является однолетним и, следовательно, более тонким.
Ранее ученые считали, что в этом регионе многолетний лед будет сохраняться в течение долгого времени. Обычно его толщина достигает более четырех метров, а местами — 20 метров. Истончение на 40 процентов ниже среднего, по мнению исследователей, связано с необычно теплым началом года и августом. Это угрожает местам обитания белых медведей, которые используют ледовый покров для охоты на тюленей.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия подала новый иск против России
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд148
Позор ради денег9
Стюардессы в ужасе спрятались при пожаре в Ту-20434
Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией361
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
02:05
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение