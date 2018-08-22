Обнаружены новые признаки глобальной катастрофы

Климатологи впервые зарегистрировали исчезновение многолетнего льда к северу от Гренландии. По словам ученых, это может поставить под угрозу выживание арктических тюленей и белых медведей. Об этом сообщает издание Science Alert.

Данные, полученные спутниками, показывают, что лед, покрывавший часть Арктики в течение долгого времени, стал хрупким и более мобильным. В начале августа он был отнесен ветром от северного побережья Гренландии, открыв поверхность моря, которая раньше была им покрыта.

Такая мобильность обусловлена изменением толщины ледового покрова, и на данный момент почти весь лед в Арктике является однолетним и, следовательно, более тонким.

Ранее ученые считали, что в этом регионе многолетний лед будет сохраняться в течение долгого времени. Обычно его толщина достигает более четырех метров, а местами — 20 метров. Истончение на 40 процентов ниже среднего, по мнению исследователей, связано с необычно теплым началом года и августом. Это угрожает местам обитания белых медведей, которые используют ледовый покров для охоты на тюленей.