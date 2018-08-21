Ещё
Загадочный небесный феномен оказалось необъяснимым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загадочный небесный феномен оказалось необъяснимым 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Ryan Sault / sciencealert.com
Ученые из США и Канады выяснили, что редкое атмосферное явление, прозванное открывшими его исследователями-любителями «Стивом», не является полярным сиянием, несмотря на сходство. Точная природа феномена до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщает издание Science Alert.
«Стив» впервые был замечен энтузиастами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, отличавшиеся от известных разновидностей Aurora Borealis. Это атмосферное явление может простираться на сотни или тысячи километров, а ширина «ленты» достигает 25-30 километров. Первоначально считалось, что «Стив» сам является редким видом полярных сияний.
Однако в новой научной работе ученые показало, что «Стив» имеет другую природу. Обычное полярное сияние создается через взаимодействие солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц (протонами и электронами) с молекулами земной атмосферы. Однако 28 марта 2008 года, когда наблюдалось явление, орбитальный спутник, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), не зарегистрировал потока заряженных частиц. Это значит, что причиной возникновения «Стива» являются какие-то иные механизмы.
Ученые планируют продолжить исследования и проверить, может ли феномен возникать из-за потоков, состоящих из быстрых ионов и электронов с высокой энергией в ионосфере.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы299
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян114
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель212
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе86
В преступном мире России началась «русская весна»96
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
03:40
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Недвижимость Прибалтика
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение