Ученые отправились за метеоритами в Гоби

Уральские ученые отправились в экспедицию в пустыню Гоби для поиска метеоритов

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) отправились в метеоритную экспедицию в пустыню Гоби в Монголии для поисков внеземного вещества. Поисковые работы будут проведены с коллегами из Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Сотрудники Физико-технологического института УрФУ вылетают сегодня в Улан-Батор, где стартует монгольская метеоритная экспедиция. Шесть сотрудников научной лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ отправляются на поиски космического вещества в пустыню Гоби. Метеоритная экспедиция УрФУ будет работать в Монголии до 8 сентября вместе с коллегами Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии", — говорится в сообщении.

По словам руководителя поискового отряда УрФУ Александра Пастуховича, первоначальный план предполагал прохождение кольцевого маршрута протяженностью около 4 тыс. километров от Улан-Батора до юго-западной части пустыни Гоби и обратно. "Но в связи с обильными осадками на территории Монголии, вероятнее всего, маршрут придется корректировать. Будем принимать решение на месте по ситуации", — приводит пресс-служба слова Пастуховича.

Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России , так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили

Для изучения материала в УрФУ создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по направлению "Приборы и методы космической минералогии".