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Тайна черного саркофага раскрыта
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Ученые раскрыли тайну черного саркофага‍ 

РИА Новости 11 часов назад
Ученые выяснили, кто был захоронен в черном саркофаге, найденном в Александрии.
В июле исследователи обнаружили на глубине пяти метров запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом свыше двух тысяч лет. После вскрытия в нетронутом мародерами саркофаге обнаружили три мумии, захороненные примерно в IV-III веке до нашей эры. Останки были повреждены водой.
В египетском Министерстве по делам памятников древности сообщили, что ученые установили пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге. Это двое мужчин (первый: 35-39 лет, рост 160-165,5 сантиметра и второй: 40-44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179-184,5 сантиметра) и одна женщина (20-25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).
"Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования", — сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.
Он отметил, что захоронения, вероятнее всего, были сделаны в два этапа. Ученые пришли к такому выводу, изучив расположение останков в саркофаге.
Исследователи также установили предположительную причину появления отверстия в одном из черепов. По их словам, оно могло появиться в результате хирургической операции по трепанации черепа, поскольку "усопший достаточно долго жил с этой раной".
Ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертиз. Исследователи ожидают, что это поможет установить степень родства захороненных. Они также планируют проанализировать жидкость, откачанную из саркофага.
Древнее кладбище
Специалист в области реставрации археологических памятников Каирского университета Мухаммед Абдель Хади призвал продолжить раскопки в районе обнаружения черного саркофага. По словам ученого, там могут находиться и другие погребения.
Специалист отметил, что, возможно, речь идет о древнем кладбище, где могут быть захоронены крупные саркофаги.
Абдель Хади подчеркнул, что в таком случае существует высокая вероятность обнаружения погребений политиков, представителей местных властей и военных.
Открыта лишь малая часть
Известный археолог и бывший министр по делам памятников древности Египта Захи Хавас, в свою очередь, считает, что на сегодняшний день найдено лишь около 30 процентов памятников древнего периода.
По его словам, все последние находки в Александрии были сделаны случайно. Он также выразил мнение, что существует вероятность обнаружения в этих районах могилы Александра Македонского.
При этом археолог посетовал на несовершенство египетского законодательства.
"Сейчас зачастую, когда гражданин, к примеру, при строительстве дома обнаруживает археологический объект, он предпочитает о нем не сообщать, уничтожить или закопать, поскольку опасается, что у него отберут землю… Закон о защите культурного наследия должен усовершенствоваться и гарантировать, что человек, обнаруживший артефакт или какой-либо археологический объект, получит выплату в размере стоимости находки. Это будет хорошим способом препятствовать, в том числе, и незаконной продаже ценностей за границу", — добавил он.
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