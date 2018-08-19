Тайна черного саркофага раскрыта

Ученые раскрыли тайну черного саркофага‍

Ученые выяснили, кто был захоронен в черном саркофаге, найденном в Александрии.

В июле исследователи обнаружили на глубине пяти метров запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом свыше двух тысяч лет. После вскрытия в нетронутом мародерами саркофаге обнаружили три мумии, захороненные примерно в IV-III веке до нашей эры. Останки были повреждены водой.

В египетском Министерстве по делам памятников древности сообщили, что ученые установили пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге. Это двое мужчин (первый: 35-39 лет, рост 160-165,5 сантиметра и второй: 40-44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179-184,5 сантиметра) и одна женщина (20-25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).

"Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования", — сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Он отметил, что захоронения, вероятнее всего, были сделаны в два этапа. Ученые пришли к такому выводу, изучив расположение останков в саркофаге.

Исследователи также установили предположительную причину появления отверстия в одном из черепов. По их словам, оно могло появиться в результате хирургической операции по трепанации черепа, поскольку "усопший достаточно долго жил с этой раной".

Ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертиз. Исследователи ожидают, что это поможет установить степень родства захороненных. Они также планируют проанализировать жидкость, откачанную из саркофага.

Древнее кладбище

Специалист в области реставрации археологических памятников Каирского университета Мухаммед Абдель Хади призвал продолжить раскопки в районе обнаружения черного саркофага. По словам ученого, там могут находиться и другие погребения.

Специалист отметил, что, возможно, речь идет о древнем кладбище, где могут быть захоронены крупные саркофаги.

Абдель Хади подчеркнул, что в таком случае существует высокая вероятность обнаружения погребений политиков, представителей местных властей и военных.

Открыта лишь малая часть

Известный археолог и бывший министр по делам памятников древности Египта Захи Хавас, в свою очередь, считает, что на сегодняшний день найдено лишь около 30 процентов памятников древнего периода.

По его словам, все последние находки в Александрии были сделаны случайно. Он также выразил мнение, что существует вероятность обнаружения в этих районах могилы Александра Македонского

При этом археолог посетовал на несовершенство египетского законодательства.