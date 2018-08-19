Ещё
Космонавтов стран Персидского залива отправят на МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космонавтов стран Персидского залива отправят на МКС 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/NASA
Роскосмос ведёт переговоры со странами Персидского залива о полёте их космонавтов на МКС. Уже достигнута договорённость с ОАЭ, космонавт из этой страны отправится на МКС в апреле следующего года, в перспективе возможен и его длительный полёт на станции.
Роскосмос ведёт переговоры о полёте космонавтов на российский сегмент МКС и с другими странами и организациями. Эти переговоры находятся на различных стадиях, говорится в сообщении госкорпорации. Как только будут достигнуты определённые договорённости, будет выпущено отдельное заявление.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин привлекает Объединённые Арабские Эмираты к реконструкции легендарной пусковой площадки на космодроме Байконур. В 1957 году с площадки был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным.
Роскосмос пытается расширить начавшееся сотрудничество с Дубаем и привлечь арабские инвестиции в находящуюся в кризисном состоянии космическую отрасль. Заинтересовать ОАЭ в финансировании отечественных проектов можно, лишь пообещав реальную прибыль, что в случае с «Гагаринским стартом» весьма сомнительная затея.
News.ru: последние новости
Рогозины придумали крылатую ступень к Луне В Крыму найден античный склеп с Геркулесом В Индии собрались отправить человека в космос
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Удар будет чувствительным»352
Трамп объяснил необходимость встречи с Путиным2
Кремль подытожил итоги встречи Путина и Меркель48
Путина захотели видеть на еще одной свадьбе640
Бразилия может выйти из ООН6
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение