Космонавтов стран Персидского залива отправят на МКС

Роскосмос ведёт переговоры со странами Персидского залива о полёте их космонавтов на МКС. Уже достигнута договорённость с ОАЭ , космонавт из этой страны отправится на МКС в апреле следующего года, в перспективе возможен и его длительный полёт на станции.

Роскосмос ведёт переговоры о полёте космонавтов на российский сегмент МКС и с другими странами и организациями. Эти переговоры находятся на различных стадиях, говорится в сообщении госкорпорации. Как только будут достигнуты определённые договорённости, будет выпущено отдельное заявление.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин привлекает Объединённые Арабские Эмираты к реконструкции легендарной пусковой площадки на космодроме Байконур . В 1957 году с площадки был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным