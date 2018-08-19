Космонавтов стран Персидского залива отправят на МКС 

Роскосмос ведёт переговоры со странами Персидского залива о полёте их космонавтов на МКС. Уже достигнута договорённость с ОАЭ, космонавт из этой страны отправится на МКС в апреле следующего года, в перспективе возможен и его длительный полёт на станции.
Роскосмос ведёт переговоры о полёте космонавтов на российский сегмент МКС и с другими странами и организациями. Эти переговоры находятся на различных стадиях, говорится в сообщении госкорпорации. Как только будут достигнуты определённые договорённости, будет выпущено отдельное заявление.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин привлекает Объединённые Арабские Эмираты к реконструкции легендарной пусковой площадки на космодроме Байконур. В 1957 году с площадки был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным.
Роскосмос пытается расширить начавшееся сотрудничество с Дубаем и привлечь арабские инвестиции в находящуюся в кризисном состоянии космическую отрасль. Заинтересовать ОАЭ в финансировании отечественных проектов можно, лишь пообещав реальную прибыль, что в случае с «Гагаринским стартом» весьма сомнительная затея.