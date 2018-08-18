Майкл Шермер объяснил живучесть теорий заговора

Главный скептик Земли рассказал, почему байки об йети никогда не исчезнут

Майкл Шермер , известный популяризатор науки и историк, рассказал РИА Новости о том, почему уфологи, криптозоологи и прочие сторонники псевдонаучных теорий никогда не исчезнут из нашей жизни, и объяснил, как ученые могут найти общий язык с ними.

На прошлой неделе Шермер выступил с лекцией на фестивале Geek Picnic в Москве, на которой он рассказал его посетителям о том, насколько люди близки к тому, чтобы стать бессмертными, стоит ли к этому стремиться и как человечество может стать неуязвимым для всех видов катаклизмов и угроз.

— Майкл, почему сторонники теорий заговоров до сих пор не исчезли и многие из них продолжают верить в существование НЛО, йети, "химикаты", которые распыляют пассажирские самолеты, и многие другие вещи, которые были опровергнуты или не подтверждены десятки лет назад?

— На самом деле, ничего необычного в этом нет — это как раз пример нормального поведения людей. Мозг человека так устроен, что мы всегда верим во все то, что мы слышим в новостях, от друзей или родственников. Нам просто кажется, что все то, что проходит через некий "социальный фильтр", не может быть неправдой.

Отрицание этого требует титанических усилий от потенциального скептика. Дело в том, что для этого вам нужно понимать, во что именно и почему верят ваши собеседники. Это обычно подразумевает, что и вы сами в это верите!

Заставить себя усомниться очень сложно, так как подобные мысли обычно вызывают неприятные ощущения. Мы запрограммированы природой так, что вера в сверхъестественное вызывает у нас всплеск дофамина, гормона удовольствия. Отсутствие веры или скептицизм не вызывают подобных приятных эмоций.

Вдобавок, у охотников на йети и сторонников "химиоследов" просто не хватает знаний для того, чтобы понять, что они заблуждаются. Такие люди искренне верят, что они, к примеру, держат в руках настоящие отпечатки ног прямоходящего примата, бегающего по горам или лесам, или доказательства того, что "мировое правительство" распыляет опасные вещества в воздухе.

Когда их речи слышит простой человек, никогда раньше не интересовавшейся этой тематикой, ему кажется, что они вполне убедительно и аргументированно доказывают свою позицию. И когда число сторонников этих идей достигает некой критической отметки, включается "социальный фильтр" и большинству начинает казаться, что конспирологи говорят правду.

У этого процесса есть и сильная социальная сторона. Зачастую политические или религиозные взгляды заставляют людей автоматически придерживаться каких-то антинаучных позиций. К примеру, многие из них отрицают теорию эволюции и не верят в глобальное потепление, но при этом ничего не знают о них.

Сама попытка узнать что-то об этих теориях потребует от них больших эмоциональных, психологических, а иногда и финансовых усилий. Гораздо проще согласиться с "мнением толпы" и показать, что ты — ее часть, чем пытаться как то ей противостоять. Иными словами, в сторону подобных теорий нас толкает не только природа, но и общество.

— Всплеск дискуссий вокруг "фейк-ньюс" заставляет задуматься о том, насколько СМИ замешаны в распространении псевдонауки. Делают ли они это из корыстных побуждений или потому, что некоторые журналисты искренне верят в существование йети или инопланетян?

— На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Часть людей, к примеру, самый известный онлайн-конспиролог Алекс Джонс и его соратники, скорее всего, действительно верят в некоторые вещи, о которых они говорят. С другой стороны, десятки и сотни других сторонников антинаучных взглядов пропагандируют их исключительно ради получения прибыли и запугивания населения, из которого они потом начинают "высасывать" деньги.

Для того, чтобы выжить в социальных сетях и просто в глобальной сети, нужно как-то привлекать к себе читателей. Самый простой способ — публиковать антинаучные кликбейтные статьи. Их авторов крайне редко интересуют то, что излагается в таких материалах, и как вы к этому относитесь.

Соответственно, для того, чтобы бороться с подобной псевдонаукой, нам нужно не запрещать ее или пытаться как-то лишить ее сторонников права голоса, а просто игнорировать подобные статьи и не пользоваться социальными сетями. Цензура приведет к обратному эффекту.

С другой стороны, если кликбейт и его авторы начинают напрямую вредить жизни людей, толкая их на преступления или вредя их здоровью, то конечно, с подобным контентом можно и нужно бороться и другими путями.

— Возникает вопрос — почему интернет, где сегодня можно найти любую научно-популярную литературу, не только не помог распространению скептицизма, но и сделал конспирологию более популярной?

— В этом отношении интернет ничем не отличается от печатного пресса, который изобрел Иоганн Гутенберг шесть веков назад. Он одинаково быстро и хорошо позволит вам напечатать как Шекспира, так и "Майн Капмф". Поэтому в интернете существуют как хорошие сайты с качественным контентом, так и с "фейк-ньюс" и антинаучной пропагандой.

Сегодня любой человек может зайти на YouTube и смотреть всю жизнь различные научно-познавательные ролики. И наоборот — можно потратить все свое время на просмотр конспирологических роликов Алекса Джонса и прочих людей, которые искренне верят в ту ахинею, которую они несут. Это привлекает миллионы людей и с этим ничего не поделать.

Единственное решение этой проблемы — постоянно проверять все то, что они говорят. В последние годы появились сайты, такие как Snopes, которые заняты именно этим делом. Других вариантов у нас нет — любые попытки заткнуть конспирологам рот только подтвердят их теории и сделают их идеи более популярными.

— Есть и обратная сторона этого вопроса — многие научные концепции в последнее время превращаются во что-то, похожее на догмы, к примеру, глобальное потепление или половая идентичность. Любая попытка изучить или уточнить их вызывает резкое неприятие у многих людей. Как такое могло случиться?

— Проблема здесь несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сама идея того, что не всё в науке "вырублено топором", касается не только подобных острых вопросов, но и абсолютно всех теорий, фактов и концепций.

С другой стороны, люди обращают внимание и думают только о тех идеях или научных фактах, которые ставят под сомнение их самые глубокие убеждения или моральные принципы. К примеру, представьте себе, что вы — консерватор. Сама идея того, что климат Земли может меняться, ассоциируется у них с Элом Гором , либералами и прочими "социалистами".

Такой человек может абсолютно ничего не знать о том, что такое "глобальное потепление" и с чем его едят. При этом он будет отрицать факт его существования только потому, что подобной позиции придерживаются его главные противники на политической арене.

Аналогичным образом, многие религиозные люди негативно относятся к теории эволюции только потому, что многие ее известные сторонники придерживаются радикальных атеистических взглядов и всегда критикуют веру. Им даже не приходит в голову то, что эволюция и атеизм не связаны между собой, и что Бог мог создать Землю и запустить на ней эволюцию.

— Весь прошлый век наши страны развивались противоположным образом. В Советском союзе доминировали наука и коммунистическое учение, не оставлявшие места сверхъестественному. Сегодня большинство россиян верит во вред ГМО, опасность прививок и то, что "Аполлоны" не летали на Луну, что характерно и для американцев. Что произошло?

— Здесь все очень просто — русские, как бы это не странно звучало — такие же люди, как и все остальные народы Земли. И американцы, и россияне подвержены действию тех же "ошибок мышления", возникших в ходе эволюции человека, как и все остальные представители нашего вида.

Конечно, падение коммунизма сыграло свою роль, но мне кажется, что мы и в прошлом не так сильно отличались. Жители Советского Союза, скорее всего, не были поголовными атеистами и скептиками, как на то указывала официальная статистика. Они просто не хотели или не смели говорить, что верят в сверхъестественные силы или сомневаются в ведущей роли науки в жизни общества.

Поэтому резкий рост в числе верующих и стремительное распространение антинаучных взглядов в демократической России начала 1990 годов был, по сути, статистической аномалией, мало связанной с реальностью. Люди просто стали честнее.

С другой стороны, общий уровень просвещенности в мире постепенно растет — все меньше людей верит в различные "паранормальные явления", и даже самые религиозные государства становятся более светскими. Иными словами, я не думаю, что Россия в этом отношении находится в каком-то уникальном или опасном положении.

— Можно ли как-то убедить подобных людей прислушаться к ученым и популяризаторам науки и не игнорировать то, что они пытаются до них донести?

— Это вполне возможно. Во-первых, нужно уважать собеседников и прислушиваться к тому, что они говорят и активно интересоваться тем, почему они верят в то, что вы пытаетесь опровергнуть. Крайне важно, чтобы они сами четко объяснили свои позиции, а вы детально проговорили их вместе с ними.

В таком случае просветители смогут оперировать теми терминами и понятиями, с которыми соглашаются сторонники различных теорий заговора, а не подменять их более простыми и карикатурными идеями, как это часто происходит в таких спорах. Подобные риторические приемы всегда вызывают неприятие у любого разумного человека. Не стоит превращать позиции и ценности конспирологов в "пугало", только мешающее цивилизованной дискуссии.

И наконец, крайне важно понимать то, что нельзя заставить человека отказаться от тех принципов, верований и идей, которые он считает основой своей жизни. Нельзя сказать христианину, что он должен отказаться от своей веры для того, чтобы он мог быт сторонником теории эволюции. Они никогда этого не сделают — в споре между Дарвином и Иисусом всегда будет побеждать последний.

С другой стороны, если мы просто будем рассказывать об эволюции и не будем затрагивать ценностей наших собеседников, то тогда они изначально будут позитивнее относиться к ней. К примеру, многие католики сегодня считают, что эволюция была создана Богом.

— Конспирология, как вы уже отметили, более привлекательна и понятна для обывателей, чем сложная и скучная наука. Можно ли как то сделать научные знания более интересными для публики?

— На самом деле, подобный стереотип справедлив лишь для очень небольшой части науки — все остальное вполне доступно для обывателей. За примерами не нужно далеко ходить — как я уже говорил, достаточно открыть YouTube и начать смотреть любой из бесчисленных научно-популярных каналов.

Стивен Пинкер, К тому же, за последние два десятка лет многие ведущие исследователи, в том числе Стивен Хокинг Карл Саган или Ричард Докинс , написали сотни книг, в которых наука описывается очень простым и доступным языком. В них нет формул или каких-то других сложностей. Они просты для понимания, но при этом в них нет искажений или каких-то необоснованных упрощений. Не думаю, что нам нужно что-то еще.

— Изменится ли ситуация в ближайшем будущем?

— Как мне кажется, все главные "страшилки" современности никуда не исчезнут в ближайшие несколько десятилетий.

Подобные антинаучные взгляды характерны не только для консерваторов, как это может показаться, но и для либералов. Многие американские "левые", к примеру, не верят в прививки, считают ядерные электростанции более опасными для экологии, чем угольные ТЭС, и панически боятся ГМО.

С другой стороны, почти все консерваторы продолжат сомневаться в теории эволюции, существовании глобального потепления и будут искреннее верить в то, что обе эти теории были "придуманы" мировым правительством для борьбы с Америкой.

Если говорить о науке, то сейчас одной из главных угроз для нее становится политкорректность, что особенно характерно для социальных наук. Многие вещи не только нельзя изучать, но и говорить о них, если вы не хотите попасть в изоляцию. Это очень опасно, так как, мы никогда не сможем найти решение, не обсуждая сами проблемы и не подвергая их сомнению.

Гораздо проще верить во что-то, чем быть скептиком, и это то, на что и ученые, и журналисты, и просветители должны обращать внимание в первую очередь.