Ещё
Google готовит умную колонку с экраном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер легенда российских шлягеров
Умер легенда российских шлягеров

Google готовит умную колонку с экраном 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
До конца этого года в списке умных колонок Google Home появится ещё одна модель, на сей раз с экраном. Подобные решения уже выпустили Lenovo и иные компании, а теперь ожидается фирменная версия.
Судя по всему, это будет устройство, аналогичное Amazon Echo Show и другим подобным решениям. Скорее всего новинка сможет воспроизводить видео и музыку с YouTube, Spotify и так далее, осуществлять видеозвонки по Google Duo, работать с календарём, картами, голосовым помощником Assistant и так далее.
Игромания.ру
По сути, главным в новинке может быть качество звучания и поддержка Google Play. В этом случае новинка однозначно сможет выйти на лидирующие позиции. Как ожидается, умную колонку покажут на крупной презентации 4 октября. Название, цена и даже точный внешний вид устройства пока остаются загадкой.
При этом Google намеревается продать три миллиона колонок на старте. Для сравнения, у Amazon были реализованы только 315 тысяч за первые пять месяцев.
Игромания.ру: последние новости
Конфиденциальный режим Gmail появился на Android Утечка: Смартфон Vivo X23 с 10 ГБ ОЗУ покажут на будущей неделе Следком России закупает «волшебные кубы» для взлома соцсетей и мессенджеров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила США протест211
Украинским детям показали российский Крым73
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Путин на свадьбе разозлил украинцев1225
Киев объяснил отказ от пассажирского сообщения с РФ245
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение