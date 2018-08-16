Янтарь сохранил древнейшего жука-опылителя

Очередная удивительная находка в янтаре из Мьянмы — жук, опылявший саговник еще до гибели динозавров и появления цветковых растений.

Опыление растений животными — история, начавшаяся задолго до появления покрытосемянных. Уже древние саговниковидные, процветавшие в эпоху динозавров, нуждались для этого в насекомых, и очередная находка на Мьянме впервые фиксирует такой знаменательный союз. В местных отложениях янтаря обнаруживают самые потрясающие свидетельства прошлого, включая вымершую микроскопическую лягушку и оперенный хвост динозавра. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, описана новая находка — жук, опылявший саговник еще 167 миллионов лет назад.

Считается, что взаимовыгодное сотрудничество жесткокрылых жуков и саговников началось не меньше 250 миллионов лет назад, а возможно, и намного раньше, хотя прямых палеонтологических свидетельств этому не найдено. Предполагается, что уже с того времени основными партнерами саговников выступали жуки семейства Boganiidae. Во-первых, они и сегодня остаются главными опылителями этих растений. Во-вторых, их предки, останки которых датируются возрастом от 160 до 200 миллионов лет, имели подходящую для этого форму челюстей. Именно такое насекомое и обнаружилось в янтаре.