В Египте нашли древнейший в мире сыр

В некрополе Сакара, расположенном неподалёку от Каира , археологи из Египта Италии обнаружили самый древний сыр из известных на сегодняшний день. Продукт питания, возраст которого оценивается примерно в 3,2 тысячи лет, был создан из двух видов молока.

Гробница, как предполагается на сегодняшний день, была построена для высокопоставленного вельможи по имени Птамес, являвшегося военачальником и управлявшего городом Мемфис. Следы древнейшего сыра были найдены в хранилище со множеством разбитых керамических сосудов. По всей видимости, одним из компонентов сыра стало коровье молоко, а вторым — козье или овечье. Изделие, по всей вероятности, заворачивалось в ткань, часть которой также оказалась в распоряжении специалистов, а затем клали в горшки.

Нынешним санитарным нормам, по данным учёных, сыр бы не соответствовал. Как показало исследование, он оказался заражён бактерией Brucella melitensis, один из белков которой сохранился до сих пор. Данный микроорганизм, передающийся, в том числе, через молочные продукты, провоцирует заболевание, осложнения которого могут затронуть практически все органы человека и иметь опасные последствия.

Специалисты сообщили о полученных результатах на страницах научного издания Analytical Chemistry.