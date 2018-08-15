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В Египте нашли древнейший в мире сыр
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В Египте нашли древнейший в мире сыр 

Карельские вести 15 августа 2018
Фото: Карельские вести
В некрополе Сакара, расположенном неподалёку от Каира, археологи из Египта и Италии обнаружили самый древний сыр из известных на сегодняшний день. Продукт питания, возраст которого оценивается примерно в 3,2 тысячи лет, был создан из двух видов молока.
Гробница, как предполагается на сегодняшний день, была построена для высокопоставленного вельможи по имени Птамес, являвшегося военачальником и управлявшего городом Мемфис. Следы древнейшего сыра были найдены в хранилище со множеством разбитых керамических сосудов. По всей видимости, одним из компонентов сыра стало коровье молоко, а вторым — козье или овечье. Изделие, по всей вероятности, заворачивалось в ткань, часть которой также оказалась в распоряжении специалистов, а затем клали в горшки.
Нынешним санитарным нормам, по данным учёных, сыр бы не соответствовал. Как показало исследование, он оказался заражён бактерией Brucella melitensis, один из белков которой сохранился до сих пор. Данный микроорганизм, передающийся, в том числе, через молочные продукты, провоцирует заболевание, осложнения которого могут затронуть практически все органы человека и иметь опасные последствия.
Специалисты сообщили о полученных результатах на страницах научного издания Analytical Chemistry.
Продукты питания, обнаруживаемые в ходе археологических раскопок, порой могут не только рассказать о кулинарных предпочтениях представителей древних культур, но и ответить на целый ряд вопросов о древних цивилизациях. Например, полуторатысячелетняя луковица, найденная минувшей весной на принадлежащем Швеции острове Эланд, позволила учёным по-новому взглянуть на торговые отношения между Древним Римом и Скандинавией в этот исторический период.
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