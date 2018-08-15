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Человечеству предрекли «адскую» жару
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Человечеству предрекли «адскую» жару 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Следующие пять лет на Земле будет аномально жарко, пишет РИА «Новости». Согласно исследованию климатологов, опубликованному в журнале Nature Communications, аномально высокие температуры будут сохраняться на Земле по крайней мере до 2023 года.
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Исследование построено на базе математического анализа. Ученые использовали тот же метод, который используется для прогноза поведения горных пород, жидкости и квантовых процессов.
Согласно подсчетам, ближайшие пять лет температура воздуха на Земле будет превышать норму на 0,1 градус Кельвина, из-за чего планету ожидают волны жары, засухи и другие погодные аномалии.
Ученые предупреждают, что из-за жары возрастет и смертность: каждый лишний градус будет увеличивать количество умерших на Земле на 5%.
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