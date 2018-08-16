«Волосатый» монстр со дна: на берег Камчатки вымыло огромное шерстяное существо

«Чудовище» было обнаружено вблизи села Пахачи Олюторского районе.

Странное существо вынесло волнами на побережье Камчатки. Находку удалось обнаружить одной из местных жительниц, которая сразу же поделилась таинственным «монстром» на своей странице в Facebook.

«После сильного шторма прибило вот такое непонятное существо. Что самое интересное — оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо», — предположила автор видео.

Женщина подчеркнула, что «чудовище» было обнаружено вблизи села Пахачи Олюторского районе.

На видео показано неизвестное существо, о происхождении которого можно только догадываться — у «зверя» есть длинный хвост, а также некие конечности, отдаленно напоминающие щупальца.

Пользователи Сети предположили, что находка — это не что иное, как глобстер — неопознанная органическая масса, вымываемая на берега водоемов.