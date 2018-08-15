Индия планирует самостоятельно отправить человека в космос

Индия планирует к 2022 году самостоятельно отправить человека в космос

Фото: © AP Photo/Markus Schreiber

Индия собирается к 2022 году направить в космос первую собственную пилотируемую миссию. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди по случаю празднования Дня независимости, передает в среду телеканал NDTV. "Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Но мы решили, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, или раньше, сын или дочь Индии направится в космос с триколором в руках", — приводит телеканал его слова. Ранее сообщалось, что Индийская организация космических исследований ведет работы, которые позволят отправить на орбиту национальный экипаж на собственном индийском корабле.