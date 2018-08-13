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«Сигнал смерти»
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Ученые измерили скорость смерти клеток 

РИА Новости 3 часа назад
Джеймс Феррел и Сяньчжуй Ченг из Стэнфордского университета в США смогли впервые определить скорость клеточной смерти. Исследование опубликовано в журнале Science.
Ученые выяснили, что смерть клетки начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества, так называемого "сигнала смерти". Это вещество запускает "триггерную волну", или цепную реакцию, которая постепенно затрагивает другие участки клетки, высвобождая там такие же "сигналы".
Кроме того, после смерти одной клетки этот процесс продолжится и на соседних клетках. По словам ученых, "триггерная волна" будет распространяться до тех пор, пока в организме не закончится "сигнал смерти", то есть до его полной гибели.
Скорость этой "волны" ученые и назвали скоростью клеточной смерти, которая составляет 30 микрометров в минуту (1,8 миллиметров в час).
По мнению исследователей, это открытие позволит понять, как заставить раковые клетки убивать себя или как предотвратить гибель клеток, например, при болезни Альцгеймера или мышечной дистрофии.
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