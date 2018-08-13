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Глава НАСА готов встретиться с Рогозиным
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Директор НАСА подтвердил готовность встретиться с Рогозиным 

РИА Новости 20 минут назад
Директор НАСА Джим Брайденстайн подтвердил готовность встретиться в будущем с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что Рогозин планирует провести первую встречу с директором НАСА Джимом Брайденстайном на Байконуре в октябре 2018 года.
"Я намерен (встретиться с Рогозиным — ред.) в ближайшем будущем", — сказал он в интервью телеканалу C-SPAN. Отвечая на вопрос о том, как поддерживать отношения с учетом действующего запрета в отношении Рогозина на въезд в США Брайденстайн ответил, что "мы работаем над сохранением отношений с учетом ограничений".
"И уверен, что мы сможем это разрешить", — добавил глава НАСА.
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