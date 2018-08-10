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В Китае обнаружили следы динозавров-зауроподов
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В Китае обнаружили следы динозавров раннего юрского периода 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Группа ученых из КНР, США и Германии обнаружили в юго-западной китайской провинции Гуйчжой несколько сотен следов динозавров-зауроподов, живших в юрский период, говорится в сообщении местных властей.
Находка была сделана после почти двух месяцев активных раскопок возле селения Маотай в уезде Жэньхуай округа Цзуньи.
На участке площадью около 350 квадратных метров найдены следы, оставленные в разные периоды времени.
По оценке ученых, это самое крупное скопление следов динозавров раннего юрского периода, обнаруженное на территории Китая, и имеет важное значение для изучения распределение и эволюции животного мира того времени.
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