В Китае обнаружили следы динозавров-зауроподов

В Китае обнаружили следы динозавров раннего юрского периода

США и Группа ученых из КНР Германии обнаружили в юго-западной китайской провинции Гуйчжой несколько сотен следов динозавров-зауроподов, живших в юрский период, говорится в сообщении местных властей.

Находка была сделана после почти двух месяцев активных раскопок возле селения Маотай в уезде Жэньхуай округа Цзуньи.

На участке площадью около 350 квадратных метров найдены следы, оставленные в разные периоды времени.

По оценке ученых, это самое крупное скопление следов динозавров раннего юрского периода, обнаруженное на территории Китая, и имеет важное значение для изучения распределение и эволюции животного мира того времени.