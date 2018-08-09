В НАСА рассказали о замеченном «инопланетянине»

Астронавт НАСА рассказал о замеченном на шаттле «инопланетянине»

Астронавт НАСА Леланд Мелвин рассказал, что однажды видел что-то похожее на инопланетянина на находящемся на орбите шаттле.

Мелвин ответил на вопрос об НЛО сайту конспирологов UFO Sightings Daily.

«Я не видел их ни в космосе, ни на Земле, но мне кажется, что я видел, как что-то органическое или похожее на инопланетянина выплыло из грузового отсека. @AstroKomrade (коллега-астронавт Рэнди Брезник — прим. ВЗГЛЯД) и я связались с Землей и спросили, что это может быть. И это оказался кусок льда, отвалившийся от шланга с фреоном», — приводит ответ астронавта Metro.

Мелвин сказал, что не считает, будто НАСА пыталось что-то скрыть. Астронавта никто не пытался убедить в том, что он ничего не видел. Однако он добавил: «Никогда не знаешь наверняка».

Мелвин участвовал в двух миссиях на борту шаттла «Атлантис» в 1998 и 2009 году и провел в космосе свыше 565 часов.