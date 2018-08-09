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В НАСА рассказали о замеченном «инопланетянине»
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Астронавт НАСА рассказал о замеченном на шаттле «инопланетянине» 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: Reuters
Астронавт НАСА Леланд Мелвин рассказал, что однажды видел что-то похожее на инопланетянина на находящемся на орбите шаттле.
Мелвин ответил на вопрос об НЛО сайту конспирологов UFO Sightings Daily.
«Я не видел их ни в космосе, ни на Земле, но мне кажется, что я видел, как что-то органическое или похожее на инопланетянина выплыло из грузового отсека. @AstroKomrade (коллега-астронавт Рэнди Брезник — прим. ВЗГЛЯД) и я связались с Землей и спросили, что это может быть. И это оказался кусок льда, отвалившийся от шланга с фреоном», — приводит ответ астронавта Metro.
Мелвин сказал, что не считает, будто НАСА пыталось что-то скрыть. Астронавта никто не пытался убедить в том, что он ничего не видел. Однако он добавил: «Никогда не знаешь наверняка».
Мелвин участвовал в двух миссиях на борту шаттла «Атлантис» в 1998 и 2009 году и провел в космосе свыше 565 часов.
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