Санкционная порка: США ударили по российскому космосу

Космос и авиация — новые санкции США призваны наказать Россию за дело Скрипалей. «Газета.Ru» разобралась, по каким космическим проектам могут ударить новые ограничения со стороны Штатов.

Дело Скрипалей обернулось для России новым пакетом санкций со стороны США, которые на этот раз касаются технологической сферы и могут повлиять на сотрудничество двух стран в таких чувствительных областях, как космос и аваиция.

Санкции вводятся в ответ на «использование агента нервнопаралитического вещества „Новичок“ в Солсбери против граждан РФ» — инцидент, произошедший в начале марта в британском Солсбери, в результате которого тяжелое отравление получили бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Несмотря на то, что ранее администрация Трампа поддерживала позицию Британии в обвинении России по этому делу, никаких конкретных мер санкционного характера не применялось.

И хотя детальный характер новых санкций пока не обнародован, известно, что новые меры призваны запретить поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться в России в таких областях, как космонавтика, авиация и энергетика.

Наибольшее воздействие, как отмечают западные эксперты, должен иметь запрет на экспорт из США продукции двойного назначения, представляющей большое значение для национальной безопасности и включающей в себя в первую очередь электронные компоненты, измерительное и калибровочное оборудование для авионики.

По данным издания ABC News, речь будет идти и о запрете поставок в Россию турбин.

«Также [мы] вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — указывается в коммюнике Госдепа.

Ограничения на экспорт подобной продукции существовал и ранее, после присоединения Крыма , однако полностью такие поставки не запрещались — разрешения на них рассматривались в каждом случае отдельно.

Впрочем, по информации американских СМИ, власти США уже говорят о специальных исключениях — так, санкции не должны будут затронуть сотрудничество с Россией в пилотируемой космонавтике, где Вашингтон зависит от Москвы в плане доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Также законодатели не намерены ограничивать поставки в Россию оборудования, связанного с обеспечением безопасности в гражданской авиации.

Российские дипломаты тем не менее уже назвали объявленные санкции «драконовскими», еще раз подчеркнули, что никаких доказательств причастности Москвы к этому инциденту нет.

«Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — говорится в заявлении, распространенном посольством РФ в США.

Учитывая, что эти меры не коснутся уже ведущихся совместных проектов с США в области пилотируемой космонавтики, пока трудно прогнозировать, чем для «Роскосмоса» обернется новый пакет санкций.

Санкции, введенные США в отношении России весной 2014 года после присоединения Крыма, и так сильным образом повлияли на российское космическое приборостроение. В ряде проектов, в которых предполагалось в качестве элементной базы использовать западные электронные компоненты, пришлось отказаться от них и искать отечественные аналоги.

С одной стороны, сложившаяся ситуация позволила российским специалистам ускорить переход на импортозамещение и использовать в строящихся космических проборах отечественную электронику. С другой — наличие экспортных ограничений со стороны стран Запада, в первую очередь в области электронных компонентов, уже создавало реальные проблемы и, например, вносило коррективы в исполнение Федеральной космической программы.

Яркий пример — эпопея с долгие годы откладывающейся российской миссией на Луну — «Луна-25». Аппарат, старт которого все еще официально запланирован на 2019 год, по словам ученых, не сможет полететь ранее 2021 года.

Главная причина — неготовность прибора БИБ (Блок инерциальный бесплатформенный), который используется в системе навигации. Ранее «Газета.Ru» писала, что, когда стало ясно о задержке с этим прибором, ученые попытались заменить его на иностранный аналог, однако сделать это не удалось из-за санкций со стороны США.

Теперь единственный выход — разработать другой прибор, однако весить он будет 10 кг вместо запланированных 1,5, и разработка его составит 18 месяцев.

«Американцы действительно с самого начала вывели из-под санкций ряд совместных проектов — это и МКС, и перспективная лунная орбитальная станция, и межпланетные научные спутники. То есть все, что не может использоваться по двойному назначению, у американцев под санкции не подпадало, — считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. — Ограничения, введенные накануне, касаются компонентов, которые могут быть использованы при создании наших спутников — навигационных, телекоммуникационных».